Nach dem aufregenden ersten Band der „Lights Out“-Reihe dürfen sich Fans der Dark Romance und New Adult Geschichten auf die Fortsetzung freuen. Doch was erwartet uns in „Rush In“, und wann wird der zweite Band veröffentlicht?

Die „Lights Out“-Reihe von Navessa Allen hat in der BookTok-Community hohe Wellen geschlagen. Mit einer Mischung aus Dark Romance, New Adult und RomCom hat sie eine treue Fangemeinde gewonnen. Im Oktober stand „Lights Out“ auf Platz 11 der BookTok-Bestsellerliste in Deutschland.

Während die Geschichten von geheimen Sehnsüchten und verführerischen Gefühlen den Nerv der Zeit treffen, bieten sie gleichzeitig die intensive Spannung, die für Fans dieser Genres unverzichtbar ist.

Auch Band 2, „Rush In“, verspricht, die Erwartungen noch zu übertreffen. Doch was genau passiert weiter in der Geschichte von Lauren und Junior?

Wann erscheint Band 2 und worum geht es?

Der zweite Band der Reihe, „Rush In“, wird am 2. Januar 2026 beim Everlove Verlag erscheinen*. In „Rush In“ geht es um Lauren Marchetti und Junior Trocci. Lauren war für Junior seit der Highschool unerreichbar – sie war immer das unschuldige Mädchen, während er in einer Welt voller Gewalt lebte. Doch als Lauren sich zu einer selbstbewussten und verführerischen Frau entwickelt, sieht Junior sie mit anderen Augen. Er beobachtet sie aus der Ferne und kann nicht anders, als sich immer mehr in ihren Bann ziehen zu lassen. Doch wird es nur bei Beobachtungen bleiben, oder wird sich die Spannung zwischen ihnen in eine leidenschaftliche Beziehung verwandeln?

Auf Englisch ist das Buch bereits erhältlich. Die Ausgabe mit dem Originaltitel „Caught Up“ erschien bereits am 10. Juni 2025.

Band 3: Game On

Ein dritter Band der Reihe ist bereits fest eingeplant. In den USA wird er am 31. März 2026 erscheinen. Für Deutschland ist noch kein Termin bekannt. Auch, ob der Titel „Game On“ im Falle einer Veröffentlichung bleiben würde, steht noch nicht fest.

Darum geht es in Teil 3: Tyler Neumann hat jahrelang nach seinem Vater gesucht, aber nicht, um ihn kennenzulernen – er will ihn zerstören. Dafür ist er bereit, jeden zu manipulieren, der ihm bei seiner Rache hilft, einschließlich Stella McCormick. Sie verkörpert alles, was Tyler hasst: Wohlstand und Privilegien, die ihr ein sorgenfreies Leben ermöglicht haben. Tyler ist überzeugt, dass es an der Zeit ist, dass sie für all das zahlt – ob sie bereit dazu ist oder nicht.

Gezwungen, die Rolle von Tylers Freundin zu spielen und ihn in die glitzernde Welt ihrer Familie einzuführen, erkennt Stella schnell, dass Tyler nicht nur an ihr interessiert ist, sondern auch finstere Motive verfolgt. Doch Liebe und Hass sind oft nur zwei Seiten derselben Medaille, und bald weiß sie nicht mehr, was schlimmer ist: von einem Mann erpresst zu werden, der ihr Leben zerstören will, oder dass sie nicht aufhören kann, sich zu ihm hingezogen zu fühlen.

Worum ging es in Band 1?

Der erste Band der Reihe, „Lights Out“*, drehte sich um Aly, eine Krankenschwester, die von den maskierten Männern in den sozialen Medien fasziniert ist, deren Videos sie von ihrem Alltag ablenken. Besonders ein Account hat es ihr angetan: Ein Mann mit perfekten Choreografien und einer unglaublich heißen Ausstrahlung. Als sie ihm verführerische Kommentare hinterlässt, wird sie plötzlich selbst zur Protagonistin eines Spiels, das weit mehr umfasst, als sie sich je erträumt hat. Was mit leichtem Stalking beginnt, entwickelt sich zu einer leidenschaftlichen und gefährlichen Affäre. Doch Aly hat nicht nur die Aufmerksamkeit eines Mannes erregt – es gibt noch jemanden, der weitaus finsterere Absichten hegt.

Über die Autorin

Navessa Allen lebt mit ihrem Mann und ihren Katzen in Neuengland. Ihre Idee für „Lights Out“ begann zunächst als kurzer Pitch für ein TikTok-Video, das jedoch so viral ging, dass sie die Geschichte tatsächlich weiterentwickelte. Das Ergebnis: eine Reihe, die auf den sozialen Medien und in den Regalen gleichermaßen für Furore sorgte. Mit ihrer einzigartigen Mischung aus Dark Romance und Comedy hat Navessa Allen eine Fangemeinde gewonnen, die nun gespannt auf die Fortsetzung von „Lights Out“ wartet.