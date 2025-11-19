Nach dem aufregenden ersten Band der „Lights Out“-Reihe dürfen sich Fans der Dark Romance und New Adult Geschichten auf die Fortsetzung freuen. Doch was erwartet uns in „Rush In“, und wann wird der zweite Band veröffentlicht?
Die „Lights Out“-Reihe von Navessa Allen hat in der BookTok-Community hohe Wellen geschlagen. Mit einer Mischung aus Dark Romance, New Adult und RomCom hat sie eine treue Fangemeinde gewonnen. Im Oktober stand „Lights Out“ auf Platz 11 der BookTok-Bestsellerliste in Deutschland.