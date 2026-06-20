Ruoff-Stiftung Nürtingen: Was ist eigentlich Weiblichkeit? Finale für Clara Stang in der Ruoff-Stiftung

Clara Stang zählt zu den spannendsten jungen Malerinnen, ist Stefanie Patruno, Chefin des Kunstmuseums Karlsruhe, überzeugt. Erleben kann man Stangs Bildwelt in der Ruoff-Stiftung.
Für Stefanie Patruno, Direktorin des Kunstmuseums Karlsruhe, zählt Clara Stang zu den „spannendsten jungen Malerinnen“. Für die erste institutionelle Einzelausstellung Stangs in der Fritz und Hildegard Ruoff-Stiftung in Nürtingen hatte Patruno „gerne“ die Einführung übernommen – und sich dabei durch die neuen Arbeiten von Clara Stang in ihrer Wertschätzung „bestätigt gesehen“.