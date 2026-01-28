Ruoff-Stiftung in Nürtingen: Was macht die Kunst von Markus Kistner so besonders?

Wirkliche Entdeckungen – gibt es das noch in der Kunst? Ein solches Ausrufezeichen will jetzt die Ruoff-Stiftung in Nürtingen mit Werken von Markus Kistner setzen.
Die Kunstmesse Art Karlsruhe (dieses Jahr von 5. bis 8. Februar in den Karlsruher Messehallen) hat das Wiederentdecken zur Marke gemacht. Mit „rediscovered“-Beiträgen der beteiligten Galerien wird Kunst, die länger aus dem Blick geraten ist oder noch nie den Weg auf eine größere Bühne gefunden hat, ins Scheinwerferlicht geholt. Die Fritz- und Hildegard Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12), noch bis Sonntag, 1. Februar, Forum für einen Dialog der Werke von Ida Kerkovius und Fritz Ruoff, präsentiert nun gar eine Premiere als Wiederentdeckung – erstmals überhaupt wird von Sonntag, 8. Februar, an, das Schaffen des Konzeptkünstlers und Zeichners Markus Kistner (1962-1996) öffentlich umfassend beleuchtet.