Ruoff-Stiftung in Nürtingen: Was macht die Kunst von Markus Kistner so besonders?

Wirkliche Entdeckungen – gibt es das noch in der Kunst? Ein solches Ausrufezeichen will jetzt die Ruoff-Stiftung in Nürtingen mit Werken von Markus Kistner setzen.

Die Kunstmesse Art Karlsruhe (dieses Jahr von 5. bis 8. Februar in den Karlsruher Messehallen) hat das Wiederentdecken zur Marke gemacht. Mit „rediscovered“-Beiträgen der beteiligten Galerien wird Kunst, die länger aus dem Blick geraten ist oder noch nie den Weg auf eine größere Bühne gefunden hat, ins Scheinwerferlicht geholt. Die Fritz- und Hildegard Ruoff-Stiftung in Nürtingen (Schellingstraße 12), noch bis Sonntag, 1. Februar, Forum für einen Dialog der Werke von Ida Kerkovius und Fritz Ruoff, präsentiert nun gar eine Premiere als Wiederentdeckung – erstmals überhaupt wird von Sonntag, 8. Februar, an, das Schaffen des Konzeptkünstlers und Zeichners Markus Kistner (1962-1996) öffentlich umfassend beleuchtet.

An der britischen Küste bei Sussex ersetzt ein Spiegel das typische Hinweisschild mit Verhaltensvorgaben. Wir sehen das Meer und sehen doch die Felder hinter uns, wir sehen das Meer und doch einen jungen Mann, der die Situation fotografiert. Wir sehen das Meer und ein Bild davon – die Sequenz ist voller Geheimnisse. Auch, weil der in Karlsruhe geborene und in Nürtingen aufgewachsene Kistner nicht nur eine Infragestellung unserer Wahrnehmung inszeniert, sondern über die Fotografie des Projektes eine zweite Ebene, eine eigene bildnerische Ebene, schafft.

Markus Kistner (1962-1996) Foto: Markus Kistner/© Martin Kistner

Wir sehen das Meer, das Land, einen Aufbau – und beginnen zu hören. Und dies gerade, weil Kistner in seinen Konzeptionen nicht nur hier auf Momente setzt, die im positiven Sinn im Auge eines Orkans zu liegen scheinen. Das Tosen des Windes, das ständige Aufprallen des Wassers, die Wassertropfen, das Klackern der bewegten Steine – alles ist da. Hörbar aber ist anderes. Hörbar ist eine Realität, die es so gar nicht gibt. Das von Kistner geschaffene Bild im Bild entführt unsere Aufmerksamkeit und schafft dabei einen eigenen Klang.

Markus Kistner – in London im Dialog mit Richard Deacon

Markus Kistner? Von der Freien Kunstschule Stuttgart (1982–1983) und der Kunstakademie Stuttgart (1983–1984) führt sein Weg an die Hochschule der Künste in Berlin (1984–1990, heute Universität der Künste) und an das Chelsea College of Art and Design in London (1990–1993). In London findet er nicht nur ein offenbar noch einmal neu inspirierendes Umfeld – von 1992 bis zu seinem Tod im November 1996 arbeitet Markus Kistner zudem im Studio des britischen Starbildhauers Richard Deacon. Dieser überrascht immer wieder mit fast fließend gehaltenen Urformen. Was Markus Kistner an Deacon interessiert, machen schon seine frühen Zeichnungen aus der Akademiezeit deutlich – kaum hat Kistner eine eigene Figuration gefunden, beginnt er sie zu deformieren, lässt sie hinter Farbschichten verschwinden beziehungsweise hervorscheinen. Da also ist etwas, das auch im Sinn Deacons da ist und sich doch entzieht.

Markus Kistner, Installation „Both of us“, 1995 Foto: © Martin Kistner

Eben daran arbeitet Markus Kistner in London weiter, wenn er etwa eine Bushaltestelle fotografiert. Es ist ein Beobachten, ein Wahrnehmen, ein Fragen – nach kleinsten Abweichungen, nach der Bedeutung aber auch einer Figuration im Raum, in diesem Fall ein hoch aufragender Baum. Markus Kistner schafft Szenerien, die sich nicht genau bestimmen lassen, Konstruktionen, die etwaige Funktionen nur andeuten. Das Scheitern aber ist in diesem Werk keine Option – zu sehr ist schon jede Zeichnung, ist später jede Skulpturenstudie, jede Anordnungsidee, jede Annäherung an einen Zustand wie in den Strandmomenten ein Ausrufezeichen, ja, eine Behauptung.

Unsere Empfehlung für Sie Kunstmuseum Stuttgart Der Schwabe als Norweger Nicht nur heute leben Künstler zwischen den Kulturen. Auch der Esslinger Rolf Nesch verschlug es in die Fremde. Was hat das mit ihm gemacht?

Ist es also der Widerspruch im Werk selbst, der nun die Entdeckung befördert? Eva-Marina Froitzheim, Kuratorin im Kunstmuseum Stuttgart, wird bei der Eröffnung der durch die Stiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen geförderte Ausstellung „Markus Kistner. Modell Welt“ am 8. Februar um 11 Uhr in der Ruoff-Stiftung sprechen. „Das freut uns natürlich sehr“, sagt Susanne Ackermann. Die Geschäftsführerin der Ruoff-Stiftung erwartet „eine ganz besondere und intensive Ausstellung“. Und verweist auf die „unglaubliche Arbeit“ von Martin Kistner. Der in Tübingen lebende Bruder des Künstlers habe ein digitales Werkverzeichnis zu Markus Kistner aufgebaut, „ohne das eine solche Ausstellung“, so Ackermann, „gar nicht möglich wäre“. Zudem bringe Martin Kistner Werke seines Bruders auch aus dem Rheinland nach Nürtingen. Das Stuttgarter Fachlabor Prolab wiederum, habe sich „der für diese Ausstellung vorgesehenen Foto-Großformate in besonderer Weise angenommen“.

Gibt es ein Fazit? „Kistner“, heißt es in der Ankündigung von „Markus Kistner. Modell Welt“, „entwickelt Skulptur werdende Konzepte, türmt und verwirft Modelle einer nach Gültigkeit strebenden Struktur – und beharrt in der Zeichnung auf jedem Millimeter eines Strichs“. All dies – Skulpturen, Konzepte, Studien, Zeichnungen und Bilder – soll in der Schau auch zu sehen sein. „Ich bin wirklich gespannt“, sagt Martin Kistner.