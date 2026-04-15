Runter vom Gas: Warum heute im Südwesten besonders viel geblitzt wird

Die Polizei kontrolliert diese Woche verstärkt das Tempo – vor allem vor Schulen und Kitas und erst recht am Schwerpunkttag. Lohnt sich das überhaupt?
Landesweit hat die Polizei seit Wochenbeginn die Raser auf den baden-württembergischen Straßen im Visier. Mit mobilen und stationären Kontrollen wird das Tempo nun vor allem am Schwerpunkttag der europaweiten Aktionswoche, umgangssprachlich auch bekannt als Blitzermarathon, beobachtet. Nach Angaben des Innenministeriums geht die Polizei vor allem vor Schulen, Kitas und Altenheimen gegen Autofahrende vor, die zu schnell unterwegs sind.