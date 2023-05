Die Stadt Murrhardt hat in den vergangenen Monaten Brunnen, Installationen an der Hörschbachschlucht und die Grillstelle an der Trailhofstraße erneuert. Besonders Familien mit Kindern werden begeistert sein – aber nicht nur.

Der Pfingstausflug kann kommen. Nicht nur Kinder lieben den „Brünnelesweg“ an der Hörschbachschlucht mit seinen Wasserläufen und Holzskulpturen. Vor mehr als 40 Jahren hatte Franz Werner († 1992) aus Murrhardt in seinem Ruhestand damit begonnen, Holzfiguren zu schnitzen und sie entlang eines Forstwegs im Hörschbachwald aufzustellen. Ebenso fasste er Wasserläufe zu Brunnen und baute Wasserräder. Die Holzmännchen waren bei der Bevölkerung derart beliebt, dass sie stehenbleiben konnten. Nach Werner pflegten andere ehrenamtliche Wegepaten die Installationen weiter und fügten eigene hinzu.

Figuren, Spiele und Aktionen

In den vergangenen Monaten haben Mitarbeiter der Stadt Murrhardt gemeinsam mit den Waldmeistern Walter Hieber und Manfred Krautter, den Holzbildhauern Roland Funk und Gerhard Wahl sowie der handwerklichen Unterstützung von Günter Kühnle den Brünnelesweg wieder zum Leben erweckt – zur Freude aller Besucher mit neuen Figuren, Spielen und Aktionen, besonders auch für Familien mit Kindern. Mit Weißtannenholz aus dem Hörschbachwald übernahm Tim Bay mit seinem Holzsägebetrieb die Erneuerung der Sitzbänke am Grillplatz. Kinderbuchillustratorin Christel Schlag hat als Symbol für den Brünnelesweg einen Frosch auf einem Brunnen sitzend gezeichnet. Der Frosch ist auf Hinweistafeln an den Brunnen und auf den Wegmarkierungen zu sehen und dient als Orientierung.

Lesen Sie auch

Spazier- und Wanderweg sowie aktives Naturerlebnis

Bürgermeister und Naturparkvorsitzender Armin Mößner freut sich, dass es mit dieser konzertierten Aktion gelungen ist, den Brünnelesweg wieder aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken. „Die Einrichtungen konnten durch die tatkräftige Mithilfe vieler Mitwirkender wieder ertüchtigt, teilweise erneuert und mit informativen Tafeln zur Natur vor Ort versehen werden. Damit steht er insbesondere für Kinder und Familien als Spazier- und Wanderweg und aktives Naturerlebnis wieder zur Verfügung. Dafür sind wir als Stadt sehr dankbar“, sagt Mößner. Wer mit dem Auto anreisen möchte, findet Parkmöglichkeiten auf den Parkplätzen P1 bis P5 im Bereich des Hörschbachtals.

Unsere Empfehlung für Sie Zu beliebt durch Instagram und Co Weg durch die Hörschbachschlucht ist gesperrt Durch Werbung in sozialen Netzwerken und coronabedingter Wanderlust ist die Hörschbachschlucht bei Murrhardt oft so überlaufen, dass die Verantwortlichen nun Konsequenzen ziehen.

Der Brünnelesweg misst von der Grillstelle an der Trailhofstraße bis zum Weiher „Silbersee“ einfach etwa einen Kilometer. Der Abschnitt ist auf einem ausgebauten Forstweg auch für Kinderwagen befahrbar. Ebenso gibt es einen drei Kilometer langen Rundweg, der vorbei am Vorderen Hörschbachwasserfall auf einem teilweise unbefestigten Waldpfad zurück zum Ausgangspunkt führt. Am 1. Juni findet für Kinder von 14 bis 17 Uhr die Veranstaltung „Wasserspaß am Brünnelesweg“ statt. Infos: Naturparkführer Walter Hieber, Telefon 0 71 82 / 93 56 97.