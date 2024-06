Rundgang durch Herrenberg: Wenn Architektur mit Leben gefüllt wird

1 Ein paar Bäume mussten weichen, dadurch ist der Blick frei auf die schöne Altstadt. Foto: Eibner-Pressefoto/Andreas Ulmer

Zum Tag der Architektur hatte die Architektenkammer zu einer Rundfahrt eingeladen. In Herrenberg konnten die Teilnehmer eine Ahnung bekommen, warum dort eine Baumaßnahme jüngst mit dem Staatspreis Baukultur ausgezeichnet wurde.











Wann ist eine stadtplanerische Baumaßnahme ein Erfolg? Sicherlich dann, wenn sie von den Bürgern angenommen und mit Leben gefüllt wird. Warum der umgestaltete Seelesplatz in Herrenberg als Erfolg bezeichnet wird, konnten die Teilnehmer der Busrundfahrt, den die Kammergruppe Böblingen organisiert hatte, mit eigenen Augen sehen. Denn obwohl wegen des Altstadtlaufs rundherum Absperrungen aufgebaut waren und Musik dröhnte, planschten Kinder durch das Wasser und streckten ihre Bäuche in die Strudel. Auf Bänken saßen gemütlicher veranlagte Erwachsene, schleckten Eis oder beobachteten das Spiel der Kinder. „Wir sagen immer salopp: Das ist unser zweites Freibad geworden“, sagte die Baubürgermeisterin Susanne Schreiber. Man könne sehen, dass der Platz mitten in der Stadtgesellschaft angekommen sei.