Rundfunkbeitrag: Die Richter als letzte Hoffnung

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Egal, wie das Urteil ausfällt: Die Sparpolitik bei den Öffentlich-Rechtlichen ist unausweichlich.

Für 58 Cent bekommt man beim Bäcker allenfalls ein Brötchen von gestern. Trotzdem haben einige Bundesländer 2024 eine entsprechende Erhöhung des Rundfunkbeitrags für ARD und ZDF von monatlich 18,36 Euro auf 18,94 Euro (vom 1. Januar 2025 an) verweigert. Daraufhin legten die Sender Verfassungsbeschwerde ein. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wird an diesem Dienstag in dieser Sache mündlich verhandeln.

Länder machen Hausaufgaben nicht Und egal, wie später die Entscheidung ausfällt, wird sie aller Voraussicht nach auf Kosten der Bundesländer – also der Rundfunkbeitragszahler – gehen. Schließlich haben sie sich 2024 mit ihrem Veto über ein seit Jahrzehnten gültiges Prozedere hinweggesetzt: ARD, ZDF und Deutschlandradio melden bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten ihren Bedarf an, die unabhängige KEF prüft die Zahlen und spricht dann eine Empfehlung aus, der die Länder in der Regel folgen.

In seinem Urteil wird das Verfassungsgericht daher vermutlich beschließen, dass sich der Rundfunkbeitrag wie zuletzt von der KEF empfohlen zum 1. Januar 2027 um 28 Cent erhöht. Darüber hinaus könnte das Gremium die Länder rüffeln, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben: Ende 2025 ist eine geplante Reform des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrags gescheitert, da die Ministerpräsidenten von Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen ihre Zustimmung verweigerten. Die Novelle sah vor, dass der damalige Rundfunkbeitrag (18,36 Euro pro Monat) bis 2027 stabil bleibt; anschließend sollte nicht mehr zwingend die Zustimmung aller 16 Länder für eine Anpassung der Beitragshöhe erforderlich sein.

Kosten für Personal und Energie sind stark gestiegen

Hintergrund der komplizierten Gemengelage ist die Rundfunkfreiheit. In seinem wegweisenden „Ersten Fernsehurteil“ hat das Bundesverfassungsgericht bereits 1961 die zentrale Bedeutung eines unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunks für die Demokratie formuliert. Um die Staatsferne von ARD, ZDF und Deutschlandradio zu gewährleisten, werden sie nicht durch Steuern, sondern durch Gebühren finanziert, die seit einer Reform des Modells im Jahr 2013 jeder Haushalt zu leisten hat. Auf diese Weise erhalten die Sender die stattliche Summe von derzeit rund 8,5 Milliarden pro Jahr. Damit finanzieren sie allerdings eine Vielzahl von TV-Sendern, Dutzende Radiowellen und umfangreiche Online-Angebote.

Die letzte Beitragserhöhung erfolgte zum 1. August 2021 auf die aktuell nach wie vor gültigen 18,36 Euro. Seither sind die Kosten etwa für Personal und Energie jedoch enorm gestiegen. Es ist also schlechterdings unmöglich, den gleichen Umfang in gleicher Qualität zu liefern; das wäre auch mit 28 Cent pro Monat mehr nicht zu schaffen.

WDR halbiert Reihen und Formate, aber „Tatort“ wird nicht angerührt

Allerdings haben die Länder den Sendern mit dem im Dezember 2025 in kraft getretenen Reformstaatsvertrag schon mehrere konkrete Sparmaßnahmen vorgegeben. Im TV-Bereich müssen ARD und ZDF ihr Angebot an Spartenkanälen bis zum 1. Januar 2027 reduzieren, im Hörfunk darf die ARD nur noch höchstens 53 Radiowellen terrestrisch verbreiten. Diese Maßnahmen allein dürften jedoch nicht genügen, zumal die Einspareffekte vergleichsweise überschaubar sein werden. Der WDR hat daher kürzlich mitgeteilt, das komplette Programm (Fernsehen, Hörfunk Internet) auf seine „Zukunftsfähigkeit“ zu prüfen. Laut Intendantin Katrin Vernau soll die Zahl der Programmangebote – der Begriff bezieht sich nicht auf einzelne Sendungen, sondern auf Reihen und Formate – von derzeit über 600 auf maximal 300 reduziert werden. Die Reduktion wird auch mit Personaleinsparung einhergehen; dazu will der WDR jedoch keine konkreten Angaben machen.

Als jeweils eigenes „Angebot“ zählt beim WDR auch der „Tatort“ (Köln, Münster, Dortmund), aber die Krimis dürften unantastbar sein, ganz im Gegensatz zum MDR: Der Leipziger Drei-Länder-Sender (Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt) hat im Mai angekündigt, drei Jahre lang keine neuen Sonntagskrimis aus Dresden („Tatort“) und Magdeburg („Polizeiruf“) in Auftrag zu geben. Intendant Ralf Ludwig begründete dies mit einem akuten Sparzwang, er sprach von 160 Millionen Euro.

AfD will MDR-Staatsvertrag kündigen

Ohne die Krimipause, hatte zuvor schon MDR-Programmdirektor Boris Lochthofen verkündet, hätte man auch bei der tagesaktuellen Information sparen müssen. Die Maßnahme sei daher ein „massiv schmerzhaftes, aber sehr vertretbares Instrument“. Werde der Rundfunkbeitrag nur auf 18,64 Euro erhöht, muss der MDR laut Ludwig bis Ende 2028 zusätzliche 30 Millionen Euro sparen. Der Sender ist zudem in einer speziellen Situation: Sollte die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September die absolute Mehrheit zu gewinnen, will sie den MDR-Staatsvertrag kündigen; so steht es im Programm der Partei. In Ostdeutschland hat das Vertrauen der Menschen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk rapide abgenommen.

ARD-Sender im Reformprozess

Wie WDR und MDR befinden sich auch die anderen ARD-Sender in einem Transformationsprozess. Der Südwestrundfunk zum Beispiel muss laut dem im September 2025 in kraft getretenen SWR-Staatsvertrag Aufgaben neu bündeln, Verantwortlichkeiten klarer zuordnen und Doppelstrukturen abbauen. Trotzdem sei die Situation nicht mit den Maßnahmen des WDR vergleichbar, wie der Sender auf Anfrage mitteilt: Abgesehen von der Reduktion um zwei Direktorenstellen sei „unmittelbar“ kein Stellenabbau geplant. „Der SWR treibt bereits seit über zehn Jahren einen Einspar- und Reformprozess voran, um mit dem fortschreitenden Kaufkraftverlust zurechtzukommen und gleichzeitig Mittel aus dem Linearen ins Digitale umzuschichten.“

Laut Aussage einer Sendersprecherin mit Erfolg: Die digitale Reichweite sei vervielfacht „und die selbst gesetzten, ambitionierten Ziele übertroffen“ worden.