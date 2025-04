"Die Tribute von Panem" Filmreihe kommt zurück: Neue Details zum nächsten Teil

Kaum ist das Buch erschienen, schon steht der Kinotermin für den nächsten "Die Tribute von Panem"-Film an: Ende November 2026 soll "Sunrise on the Reaping" in die Kinos kommen. Diesmal dreht sich alles um die Anfänge von Kat Everdeens Mentor.