Vom unsicheren Prinzen zum Dauer-König: Schwedens Carl XVI. Gustaf trotzt Skandalen und Selbstzweifeln, auch dank der starken Frau an seiner Seite. Seinen 80. feiert der Monarch mit royalem Glanz.
Stockholm - Wenn der schwarze Volvo vor dem Stockholmer Schloss vorfährt, kann es gut sein, dass der König selbst am Steuer sitzt. Carl XVI. Gustaf, so suggeriert es der schwedische Dokumentarfilm "Der König und ich" von 2023, ist Pendler. Mit Königin Silvia auf dem Beifahrersitz fährt er von seinem Zuhause Drottningholm aus eine gute halbe Stunde zu seinem Arbeitsplatz in der Stadt - inzwischen seit über 50 Jahren. So lange saß noch kein Monarch vor ihm auf dem schwedischen Thron.