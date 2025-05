Runder Geburtstag: Priscilla Presley wird 80 - Elvis ist immer noch präsent

Los Angeles - Ihre Ehe hielt nur sechs Jahre. 1973 zogen Elvis Presley und die gebürtige Priscilla Beaulieu einen Schlussstrich unter ihre turbulente Beziehung. Doch das öffentliche Leben von Priscilla Presley dreht sich heute noch rund um den "King of Rock ’n’ Roll". Presley, die heute (24. Mai) 80 Jahre alt wird, schlägt aus dem anhaltenden Elvis-Kult um den 1977 gestorbenen Sänger weiter Kapital.

Erst im März, bei einem Besuch in Bad Nauheim - dem Ort, wo ihre Romanze begann - teilte sie Erinnerungen an den "King" mit Fans. In Talkshows unter dem Titel "An intimate evening with Priscilla Presley" sprach sie über Elvis als Ehemann, aber auch über die Herausforderung, mit der Musiklegende verheiratet gewesen zu sein. Und immer wieder beteuert sie ihre Zuneigung. Sie habe Elvis sehr geliebt, sagte Presley. "Er war so ein Gentleman."

Kennenlernen in Deutschland

Priscilla lebte Ende der 1950er Jahre in Deutschland, da ihr Stiefvater in Wiesbaden als Offizier stationiert war. Auch Elvis leistete damals dort Militärdienst. Die beiden lernten sich 1959 in Bad Nauheim kennen, als Priscilla erst 14 Jahre alt war. Elvis war zehn Jahre älter. Die beiden näherten sich nach anfänglichem Widerstand von Priscillas Eltern an.

Schließlich durfte der Teenager alleine zu Elvis nach Memphis ziehen und dort seinen Highschool-Abschluss machen. Priscilla muss erst die Volljährigkeit erreichen und die Schule beenden, bevor sie am 1. Mai 1967 den "Love Me Tender"-Star heiratete. Ihr gemeinsames Kind Lisa Marie Presley wurde neun Monate später geboren. 1973 folgte die Scheidung. Keiner von beiden ging eine weitere Ehe ein. Aus einer längeren Beziehung mit dem Autor und Filmproduzenten Marco Garibaldi hat sie noch den 1987 geborenen Sohn Navarone.

"47 Jahre und kein Tag vergeht, dass ich nicht an dich denke", schrieb Presley im vorigen August auf der Plattform X zu einem Jugendfoto des Sängers - in Erinnerung an seinen Todestag. Am 16. August 1977 starb Elvis mit nur 42 Jahren, an Herzversagen, von Fettsucht und jahrelangem Medikamenten-Missbrauch gezeichnet.

Keine Traumehe

Die Kehrseite ihrer Ehe: Priscilla hatte von einem Teufelskreis aus Schlaf-, Aufputsch- und Beruhigungsmitteln, denen Elvis verfallen war, berichtet. Der Musiker und Schauspieler war wochenlang auf Filmdrehs und Konzertreisen unterwegs und machte Schlagzeilen mit mutmaßlichen Affären.

Dieses Bild zeichnete auch die Regisseurin Sofia Coppola in ihrem Film "Priscilla" (2023), der bei den Filmfestspielen in Venedig lief. "Es ist sehr schwierig, einen Film über dich, dein Leben und deine Liebe zu sehen", sagte Presley damals mit Tränen in den Augen. Sie hatte mit Coppola für das Projekt eng zusammengearbeitet.

In ihren neuen Memoiren will sich Presley ein weiteres Mal offenbaren, nun allerdings über ihr Leben nach der Trennung von Elvis. "Softly, As I Leave You: Life after Elvis" wird im Herbst erscheinen. Für September hat die dann 80-Jährige bereits eine Buchtour in Großbritannien angekündigt. Sie habe die Welt von Elvis verlassen müssen, um sich selbst zu finden, auch ihrer jungen Tochter zuliebe, heißt es in einer Ankündigung. Sie werde auch über Trauma, Verlust und Trauer in ihrem Leben Einblick geben.

Schwere Schicksalsschläge

Dies hat Presley in den vergangenen Jahren stark erfahren. Im Januar 2023 verlor sie ihr einziges Kind aus der Beziehung mit Elvis. Mit nur 54 Jahren war die Sängerin Lisa Marie Presley an den Folgen einer gewichtsreduzierenden Operation gestorben. "Ich vermisse dich mehr, als Worte sagen können. Ich wünschte, ich könnte dich in den Arm nehmen, mit dir reden, dein Lächeln noch einmal sehen", schrieb die Mutter im vorigen Januar - zum zweiten Todestag - auf Instagram.

2020 musste die vierfache Großmutter Priscilla Presley bereits um ihren Enkel Benjamin Keough trauern, der sich mit 27 Jahren das Leben genommen hatte. Keough stammte aus der ersten Ehe von Lisa Marie Presley mit dem Musiker Danny Keough.

Karriere als Schauspielerin

Über Jahre hinweg verfolgte Priscilla Presley eine Karriere vor der Kamera. Ihr Komödien-Talent bewies sie in der Kino-Trilogie "Die nackte Kanone" (1988 bis 1994). Zuvor spielte sie fünf Jahre lang das Country-Girl Jenna Wade in der TV-Seifenoper "Dallas", später kamen Auftritte in "Melrose Place" und in der Reality-Show "Dancing With The Stars" dazu. Auch in Fernsehfilmen wie "Wedding at Graceland" und "Christmas at Graceland" (2019) hatte sie Gastrollen.

Graceland als letzte Ruhestätte

Das Elvis-Anwesen Graceland in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee war zeitweise ihr Zuhause gewesen. Jetzt ist es längst ein Museum und eine Pilgerstätte für Fans. Es ist auch die letzte Ruhestätte, wo Elvis Presley, Lisa Marie Presley und ihr Sohn Benjamin Keough beigesetzt wurden. 2023 äußerte Priscilla Presley in einer Talkshow den Wunsch, ebenfalls in Graceland bestattet zu werden.