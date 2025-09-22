Runder Geburtstag nach Ehe-Aus: Kein Grund, sich zu schämen: Christian Ulmen wird 50

Mitten in unrunde Zeiten fällt sein runder Geburtstag: Christian Ulmen wird 50. Der Schauspieler, Moderator und Produzent zählt zu den erfolgreichsten Medienschaffenden des Landes. Wie blickt der Alleskönner kurz nach der Trennung von Ehefrau Collien Fernandes auf fünf Jahrzehnte Leben zurück?
Ein runder Geburtstag - 50! Andere posten an so einem Tag vielleicht einen rührseligen Rückblick auf ihr Lebenswerk. Oder sie schneiden wenigstens sozialmedienwirksam einen Käsekuchen an. Christian Ulmens Lebensjubiläum steht, von außen betrachtet, unter einem eher trüben Stern. Die Trennung von Collien Fernandes (43), seiner langjährigen Ehefrau und Mutter seiner Tochter wurde gerade erst öffentlich gemacht. Kein optimaler Zeitpunkt für Konfetti.