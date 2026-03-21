Weltmeister, Frauenheld, TV-Experte: Lothar Matthäus wird 65. Sein Leben ist geprägt von großen Erfolgen, bewegten Beziehungen und der Suche nach Anerkennung. Ein Blick auf den Menschen hinter dem Mythos "Loddar."
Wer ist Lothar Herbert Matthäus wirklich? Kerniger Sportheld oder stetiger Boulevard-Lieferant? Urfränkischer Herzensmensch oder wortreiche Reizfigur? Fest steht: Lothar Matthäus feiert am 21. März seinen 65. Geburtstag. Rein äußerlich wäre ihm auch ein Alter in den Fünfzigern zuzutrauen. Doch dafür hat "Loddar" zu viel erlebt. Vier Kinder, fünf Scheidungen, sieben deutsche Meisterschaften und einen Weltmeistertitel. Die turbulente Geschichte des Lothar Matthäus wirkt schwer fassbar. Sie ist angefüllt mit Ehrungen und Spott. Und sie erzählt von einem, der auszog, Liebe und Anerkennung zu finden.