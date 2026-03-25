Wladimir Klitschko prägte als Boxer eine Ära, doch zu seinem 50. Geburtstag rückt vor allem der Mensch hinter den Titeln in den Blick. Der Ukrainer ist Bruder, Vater, Unternehmer und längst mehr als ein früherer Champion.
Wenn Wladimir Klitschko am 25. März 2026 seinen 50. Geburtstag feiert, rückt längst nicht mehr nur der frühere Schwergewichts-Weltmeister in den Blick. Der Ukrainer, 1976 im sowjetischen Semipalatinsk im heutigen Kasachstan geboren, ist heute vor allem Vater, Bruder, Unternehmer, Stiftungsgründer und internationale Stimme seines Landes. Gerade dieses Leben jenseits des Rings macht ihn so interessant.