Paul Mescal feiert seinen 30. Geburtstag - und Freundin Gracie Abrams nutzt die Gelegenheit für eine öffentliche Liebeserklärung. Auf Instagram teilte die Sängerin intime Einblicke in ihr gemeinsames Leben.
Der irische Schauspieler Paul Mescal hat am 2. Februar seinen 30. Geburtstag gefeiert - und seine Freundin Gracie Abrams ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Tag mit einer öffentlichen Liebeserklärung zu würdigen. Die 26-jährige Sängerin teilte auf Instagram eine ganze Reihe intimer Schnappschüsse aus ihrem gemeinsamen Alltag.