Paul Mescal feiert seinen 30. Geburtstag - und Freundin Gracie Abrams nutzt die Gelegenheit für eine öffentliche Liebeserklärung. Auf Instagram teilte die Sängerin intime Einblicke in ihr gemeinsames Leben.

Der irische Schauspieler Paul Mescal hat am 2. Februar seinen 30. Geburtstag gefeiert - und seine Freundin Gracie Abrams ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Tag mit einer öffentlichen Liebeserklärung zu würdigen. Die 26-jährige Sängerin teilte auf Instagram eine ganze Reihe intimer Schnappschüsse aus ihrem gemeinsamen Alltag.

"Von ganzem Herzen! Ich liebe den 2. Februar", schrieb Abrams zu der Bilderreihe. Und weiter: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich liebe euch beide mehr, als Worte jemals beschreiben könnten. Danke, dass ihr alles besser macht." Neben Mescal wendet sich Abrams auch an eine Freundin namens Clemmy, die ebenfalls auf einigen Bildern zu sehen ist.

Musik mit besonderer Bedeutung

Besonders aufmerksame Fans dürften die musikalische Untermalung des Instagram-Beitrags bemerkt haben: Abrams wählte den Song "Calico Skies" von Paul McCartney (83) - ein Lied, das der Beatles-Legende einst für seine verstorbene Ehefrau Linda (1941-1998) schrieb. Die Wahl ist wohl kein Zufall, denn Mescal wird McCartney demnächst in dem ambitionierten Filmprojekt "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event" von Regisseur Sam Mendes (60) verkörpern.

Intime Einblicke in den Beziehungsalltag

Die geteilten Fotos gewähren seltene Einblicke in das Privatleben des sonst eher zurückhaltenden Paares. Ein Bild zeigt die beiden bei einem Baseball-Spiel, eng aneinander geschmiegt auf der Tribüne, beide tragen Caps der Boston Red Sox. Ein weiteres Foto - diesmal in Schwarz-Weiß - fängt einen stillen Moment ein: Das Paar umarmt sich innig auf dem Spielfeld eines leeren Stadions.

Abrams und Mescal wurden seit Juni 2024 miteinander in Verbindung gebracht. Offiziell machten sie ihre Beziehung im Juli 2025 auf Instagram, als Abrams ein gemeinsames Foto vom Glastonbury-Festival in England teilte. Obwohl beide ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, unterstützen sie sich gegenseitig bei wichtigen Terminen: Mescal besucht die Konzerte seiner Freundin, während Abrams ihn im November 2024 zur Premiere von "Gladiator II" begleitete.