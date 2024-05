Historisches Erstrunden-Aus für Rafael Nadal: Der Rekordsieger von Paris ist am vergangenen Montagabend – auch unter den Augen von Novak Djokovic – mit 3:6, 6:7 (5:7), 3:6 an Alexander Zverev gescheitert. Der deutsche Tennisstar wiederum steht nach diesem „emotional unfassbar schwierigen“ Auftaktsieg bei den French Open gegen den spanischen Rekordchampion vor einer Art Neustart.

„Ich habe mich auf das Match vorbereitet, als wenn es ein Finale wäre. Jetzt habe ich das Gefühl, ein neues Turnier fängt an“, sagte der 27-Jährige: „Ich weiß, dass noch viele großartige Spieler auf mich warten und darauf muss ich mich konzentrieren.“

Kapselriss kein Problem mehr

Nach seinem denkwürdigen Sieg in der 1. Runde des Turniers gegen Nadal stellte Zverew außerdem klar, dass der Kapselriss am Finger der linken Hand kein Problem mehr darstelle. Die Stelle sehe „nicht sehr hübsch“ aus, „aber ansonsten ist es in Ordnung“, so der Tennisprofi in Roland-Garros. Der 27-jährige Hamburger war beim Masters in Rom gestürzt und hatte sich dabei die Verletzung zugezogen.

Zverev mit ausgeglichener Bilanz gegen Goffin

In der zweiten Runde der French Open trifft Zverev nach seinem Sieg gegen Nadal in Paris auf den Belgier David Goffin. Der ehemalige Top-Ten-Spieler aus Belgien hatte am Dienstag einen schwer erkämpften Fünf-Satz-Sieg (4:6, 6:4, 6:3, 6:7, 6:3) gegen den französischen Youngster Giovanni Perricard errungen.

Das Match zwischen Zverev und Goffin findet am kommenden Donnerstag, 30. Mai, um 11 Uhr in Paris statt. Die Rechte an der Live-Übertragung hält Eurosport.

Zwischen Zverev und dem Belgier steht es in direkten Duellen 3:3. Einen Sieg konnte der Deutsche zuletzt vor knapp einem Jahr in der zweiten Runde von Rom 5:7, 6:3, 6:4 einfahren. Davor war Goffin zweimal in Folge Sieger eines solchen Duells (Monte Carlo 2021, Halle 2019).

Zverev für viele trotzdem Favorit

Zverev steht – besonders nach seinem Sieg gegen den 14-maligen French-Open-Gewinner Nadal in Runde 1 – zu den absoluten Titelkandidaten. „Ich finde, dass ich mich heute mal ein bisschen loben und sagen kann, dass ich gut gespielt habe“, meinte der Hamburger und Weltranglisten-Vierte nach seinem Sieg zum Auftakt der French Open.

Gerne würde er bei Olympia in Paris nochmal gegen Nadal auf Sand spielen - „aber im Finale“, wie der Olympiasieger von Tokio lächelnd einschränkte: „In der ersten Runde habe ich keine Lust mehr darauf, das hat mir gereicht.“ Der Erstrunden-Showdown gegen den spanischen Sandplatzkönig sei definitiv eines der „speziellsten Matches“ seiner Karriere gewesen, „sowohl was die Atmosphäre als auch den Anlass betrifft“.

French Open 2024: Zeitplan

Am vergangenen Sonntag, den 26. Mai, starteten die Einzelmatches der 1. Runde der French Open. Der weitere Turnierplan sieht wie folgt aus:

Qualifikation: 20. bis 24. Mai

1. bis 4. Runde: 26. Mai bis 3. Juni

Viertelfinale: 4. und 5. Juni

Halbfinale: 6. und 7. Juni

Mixed-Finale: 6. Juni

Frauen-Finale: 9. Juni

Männerdoppel-Finale: 8. Juni

Frauendoppel-Finale: 8. Juni

Männer-Finale: 9. Juni

Neben Zverev stehen auch Daniel Altmaier (Kempen), Henri Squire (Duisburg) und Maximilian Marterer (Nürnberg) in der zweiten Runde der French Open. Diese sind das zweite Turnier im Grand-Slam-Quartett. Vier Mal im Jahr kommen die weltbesten Tennisspieler zusammen und kämpfen um den Titel. Die Saison beginnt mit den Australien Open, gefolgt von den French Open und Wimbledon. Die US Open schließen das Grand-Slam-Turnier ab.