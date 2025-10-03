Rund zwei Monate nach dem tragischen Tod von Laura Dahlmeier meldet sich deren Managerin Sophie Schröder mit bewegenden Worten zu Wort. Auf der Plattform LinkedIn beschreibt sie die schwierige Zeit nach dem Unglück und würdigt ihre verstorbene Weggefährtin.
Sophie Schröder, langjährige Managerin der verstorbenen Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier (1993-2025), hat zwei Monate nach dem tödlichen Bergunglück erstmals ausführlich über die schwierige Zeit nach dem Unglück gesprochen. In einem emotionalen Beitrag auf LinkedIn gewährt sie Einblicke in die Ausnahmesituation, die sie als Managerin, Vertraute und Trauernde bewältigen musste.