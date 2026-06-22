Schon zwei Monate nach dem Start: Prime Video stellt "Kevin" ein. Serienschöpferin Aubrey Plaza meldet sich mit dieser traurigen Botschaft an die Fans. Sie erinnert an ihre Durchbruchsserie "Parks and Recreation", die mehr Zeit bekommen hatte.

Aubrey Plaza (41) meldete sich am Wochenende mit einer ernüchternden Botschaft bei Instagram zu Wort. Prime Video habe keine zweite Staffel ihrer neuen Serie "Kevin" bestellt, vermeldete die Komikerin. "Das ist sehr enttäuschend, da wir gerade erst richtig in Fahrt gekommen waren", schrieb sie. Die erste Staffel war erst am 20. April dieses Jahres bei dem Amazon-Streamingdienst an den Start gegangen.

Die "White Lotus"-Darstellerin bedankte sich bei allen Fans sowie "bei der gesamten großartigen Besetzung und dem gesamten Team, die so hart daran gearbeitet haben, diesen Traum wahr werden zu lassen".

Nackenschlag für Serienschöpferin Aubrey Plaza

Für Aubrey Plaza ist das Serienaus besonders bitter. In "Kevin" lieh die "White Lotus"-Darstellerin schließlich nicht nur einer Figur ihre Stimme. Mit Joe Wengert entwickelte sie die Animationsserie für Erwachsene auch.

"Kevin" handelt von dem titelgebenden anthropomorphen Kater, der nach der Trennung seiner menschlichen Besitzer in ein Tierheim zieht. Dort trifft die verwöhnte Hauskatze auf eine Reihe von tierischen Außenseitern.

Neben Aubrey Plaza waren bekannte Namen als Sprecher aktiv. Jason Schwartzman (45) sprach den Titelhelden, daneben waren Whoopi Goldberg (70) als Nacktkatze und der Trash-Regisseur John Waters (80) dabei.

Aubrey Plaza erinnert an "Parks and Recreation"

In ihrem Instagram-Text erinnerte sich Aubrey Plaza an die Sitcom "Parks and Recreation", mit der sie ihren Durchbruch schaffte. Als die erste Staffel im Jahr 2009 schlechte Quoten hatte, habe sie wie ihre Serienkollegen mit dem Aus gerechnet. "Aber wir hatten ein paar ganz besondere Menschen bei NBC, die an die Serie glaubten, uns wachsen ließen und es dem Publikum ermöglichten, sich in unsere Figuren zu verlieben", schrieb sie.

Mit "Kevin" habe sie auf eine ähnliche Entwicklung gehofft. Aber: "leider leben wir in unserer Branche in einer anderen Zeit", bedauerte sie. "Ich hoffe, die Maschinen werden nicht alles ruinieren", schrieb sie mit Blick auf den immer stärker werdenden Einfluss von Künstlicher Intelligenz.

"Vielleicht findet Kevin eines Tages einen neuen Besitzer", schloss sie ihr Statement. Und: "Ich hab euch alle sehr lieb. Miau."