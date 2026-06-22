Schon zwei Monate nach dem Start: Prime Video stellt "Kevin" ein. Serienschöpferin Aubrey Plaza meldet sich mit dieser traurigen Botschaft an die Fans. Sie erinnert an ihre Durchbruchsserie "Parks and Recreation", die mehr Zeit bekommen hatte.
Aubrey Plaza (41) meldete sich am Wochenende mit einer ernüchternden Botschaft bei Instagram zu Wort. Prime Video habe keine zweite Staffel ihrer neuen Serie "Kevin" bestellt, vermeldete die Komikerin. "Das ist sehr enttäuschend, da wir gerade erst richtig in Fahrt gekommen waren", schrieb sie. Die erste Staffel war erst am 20. April dieses Jahres bei dem Amazon-Streamingdienst an den Start gegangen.