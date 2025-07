Rund um Leonberg und Ditzingen: Die schönsten Bilder des Wochenendes

16 Vielerorts wurde gefeiert, wie hier in Leonberg. Foto: Simon Granville

Das hat Laune gemacht: Viele, ganz unterschiedliche Veranstaltungen rund um Leonberg und Ditzingen luden am Wochenende ein, rauszugehen, das Wetter zu genießen – und es sich gut gehen zu lassen. Dabei war für jeden was dabei: DJ Robin machte mit anderen Partygrößen von Mallorca Party in Ditzingen. Für den Ditzinger war es ein Heimspiel, entsprechend viele feierten mit. Richtete sich diese Party ausschließlich an Erwachsene, so feierten beim Kinder- und Bürgerfest in Leonberg alle Generationen. Die Kinder hatten ihren großen Auftritt im Stadtpark, die internationale Stadtgemeinschaft zauberte ein breites gastronomisches Angebot. Weniger mit Trubel denn mit Gemütlichkeit lässt sich die Stimmung beschreiben, die den Weiler Strandsommer prägt: sitzen, plaudern, den Tag genießen – das ist in der Ortsmitte nun wieder für eine begrenzte Zeit möglich. Begrenzt war auch die Festdauer in Schöckingen und Korntal: Dort wurde jeweils zwei Tage lang gefeiert – dort das traditionsreiche Schöckinger Dorffest, dort der Korntaler Sommer.