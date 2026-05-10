Der Turm brennt in Gerlingen, am Engelberg geht es mit dem DAV in die Höhe, Eric Gauthier war Stargast in Münchingen: Was alles rund um Leonberg geboten wurde.
Wohl dem, der an diesem Wochenende das sonnig-warme Wetter draußen genießen konnte. Denn für die kommenden Tage sind halbierte Temperaturen und viel Regen prognostiziert. Grund genug, auf Veranstaltungen vom Wochenende im Altkreis Leonberg zu blicken, die sich über keine Überdachung Gedanken machen mussten, und die mit ihren Angeboten viele Besucher angelockt haben.