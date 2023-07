1 Patrick Plaschke vor seinem Pommes-Automaten in Ebersbach. Foto: Sabine Ackermann

Lust auf heiße Fritten um Mitternacht? Möglich macht dies Patrick Plaschke in seinem 24/7-Automatenkiosk in Ebersbach.









Plagt einen unterwegs mal eine Heißhungerattacke, wäre ein schneller Snack genau das Richtige. Was immer geht, sind heiße Fritten. Nur blöd, wenn es schnell gehen muss und die Warteschlange vor Imbiss oder Burger-Laden kein Ende nehmen will oder die Gaststätten bereits geschlossen haben. Kein Problem in Ebersbach, denn da verspricht Patrick Plaschke Pommes rund um die Uhr. Frisch frittiert und kaum zu glauben – in 35 Sekunden fertig. Vermutlich ist der 21-jährige der Einzige, der seit kurzem diesen Service im Landkreis Göppingen anbietet – indes, in Reutlingen-Betzingen sorgte schon vor zwei Jahren ein damals Gleichaltriger mit seinen Fritten für Begeisterung.