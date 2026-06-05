Weil der Parkdruck steigt, weitet die Stadt Waiblingen die Zonen fürs Bewohnerparken aus. In einigen Straßen um die Emil-Münz-Straße können Besucher künftig nur zwei Stunden parken.
Maximal zwei Stunden können Besucher ihr Auto mit Parkscheibe in jenen Zonen parken, welche die Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) als Bewohnerparkgebiet ausgewiesen hat. Damit soll gewährleistet werden, dass Anwohner eine reelle Chance haben, in der Nähe ihrer Wohnung einen Parkplatz zu ergattern. Das ist in manchen Straßen vor allem tagsüber schwierig.