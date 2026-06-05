Weil der Parkdruck steigt, weitet die Stadt Waiblingen die Zonen fürs Bewohnerparken aus. In einigen Straßen um die Emil-Münz-Straße können Besucher künftig nur zwei Stunden parken.

Maximal zwei Stunden können Besucher ihr Auto mit Parkscheibe in jenen Zonen parken, welche die Stadt Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) als Bewohnerparkgebiet ausgewiesen hat. Damit soll gewährleistet werden, dass Anwohner eine reelle Chance haben, in der Nähe ihrer Wohnung einen Parkplatz zu ergattern. Das ist in manchen Straßen vor allem tagsüber schwierig.

Im Quartier um die Emil-Münz-Straße herrscht nicht erst Parkdruck, seitdem das Landratsamt seinen Neubau in der Rötestraße bezogen hat. Mehrere Schulen und das Arbeitsamt in der Nachbarschaft, aber auch der vergleichsweise kurze Fußweg in die Innenstadt, tragen dazu bei, dass manche Pendlerinnen und Pendler die Stellplätze über viele Stunden belegen.

Gemeinderat beschließt neue Parkzone: Letzte Vorbereitungen laufen

Aus diesem Grund hat der Gemeinderat die Einrichtung eines Bewohnerparkgebiets für das Quartier beschlossen. Nach den Angaben der Stadtverwaltung trifft der städtische Betriebshof dieser Tage die letzten Vorkehrungen dafür: So werden derzeit die Hülsen in den Boden eingelassen, die es zum Aufstellen der entsprechenden Hinweisschilder braucht. In den ausgewiesenen Straßen können Anwohner mit einem gültigen Bewohnerparkausweis ihre Fahrzeuge ohne Zeitlimit abstellen. Alle anderen dürfen in diesen Zonen montags bis freitags zwischen 6 und 18 Uhr maximal zwei Stunden mit Parkscheibe parken.

In der Goethestraße sind einige Parkplätze nicht als Bewohnerparkplätze ausgewiesen – hier gilt tagsüber die Parkscheibenregel. Foto: Dirk Herrmann/cf

Die Regelung gilt für folgende Straßen:

Emil-Münz-Straße

Goethestraße

Thomas-Mann-Straße

Heinrich-Heine-Straße

Karolingerstraße

Lessingstraße

Schwabstraße

Wer bislang noch keinen Bewohnerausweis hat, kann diesen auf zwei Wegen beantragen: entweder digital über die Parkster-App oder im Zuge eines Vor-Ort-Termins bei der zuständigen Abteilung der Stadtverwaltung im Marktdreieck im dritten Obergeschoss. Dazu muss kein Termin vereinbart werden. Voraussichtlich Anfang Juli soll die neue Beschilderung vollständig aufgestellt sein und die Bewohnerparkzone offiziell in Kraft treten. Dann können laut einem Schreiben der Stadtverwaltung auch die Bewohnerparkausweise beantragt werden.

In der neuen Bewohnerparkzone 3 wird die Stadt ausschließlich digitale Bewohnerparkausweise ausgeben, Ausweise auf Papier gibt es hier keine. Die Berechtigung gilt für ein Jahr und kostet derzeit laut den Angaben der Stadt 120 Euro. Die Kontrolleure vom Kommunalen Ordnungsdienst scannen später bei ihrem Rundgang durch die Straßen die Kennzeichen der geparkten Autos und sehen, ob ein gültiger digitaler Parkausweis für das jeweilige Fahrzeug vorliegt.