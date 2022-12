1 Polizisten regelten den Verkehr rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof (Symbolbild). Foto: imago images///Oskar Eyb via www.imago-images.de

Am Donnerstagnachmittag fallen für etwa eineinhalb Stunden rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof wichtige Ampeln aus. Der Feierabendverkehr ist massiv betroffen.















Pünktlich zum Feierabendverkehr sind im Bereich der Stuttgarter Innenstadt Ampeln ausgefallen – ein Verkehrschaos war die Folge. Nach Angaben der Polizei verweigerten die Ampeln zunächst an der viel befahrenen Kreuzung Friedrichstraße/Arnulf-Klett-Platz am Hauptbahnhof gegen 16.15 Uhr ihren Dienst. Etwa eine Stunde später streikten dann auch noch die Ampeln an der Kreuzung Türlenstraße/Heilbronner Straße am Milaneo und sorgten so für Chaos, Staus und miese Laune bei Autofahrern im Feierabendverkehr – bis kurz vor 18 Uhr.

Während die Ampeln am Hauptbahnhof schwarz blieben, sollen die Signalanlagen an der Heilbronner Straße überall Rot angezeigt haben. „Die Leute fahren hier bei Rot über die Ampel“ berichtete ein Zeuge. Laut Polizei regelten Beamten den Verkehr. Die Techniker hatten das Problem gegen kurz vor 18 Uhr gelöst. Die Gründe für die Ampelausfälle liegen indes noch völlig im Dunkeln.