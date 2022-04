2 Die Polizei ist auch mit Wasserwerfern im Einsatz. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Das Spiel des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund wirft seine Schatten voraus. Schon Stunden vor dem Anpfiff (20.30 Uhr, Liveticker) sammelt sich die Polizei in Bad Cannstatt, um etwaigen Auseinandersetzungen vorzubeugen.

Wie Polizeisprecherin Ilona Bonn auf Nachfrage berichtet, ist die Stuttgarter Polizei mit starken Kräften rund um die Mercedes-Benz-Arena im Einsatz, auch Wasserwerfer sind vor Ort.

Wozu die massive Polizeipräsenz? „Zum einen ergibt sich nach der Beendigung der Corona-Auflagen wieder eine neue Situation, Zehntausende Fans befinden sich vor Ort“, erklärt Ilona Bonn, zum anderen könne es nach dem Spiel zu Chaos bei der Heimreise kommen, denn von Freitagabend an halten S-Bahnen der Linien S1, S2 und S3 nicht in Bad Cannstatt und werden umgeleitet. Als letzte S-Bahn hält die Sonderfahrt der S11 nach Herrenberg gegen 23.16 Uhr in Bad Cannstatt – die Fans sollten sich also beeilen, um diese noch zu erwischen.

Außerdem war es in der Vergangenheit schon zu der einen oder anderen Auseinandersetzung zwischen VfB- und BVB-Fans gekommen. So hatte der VfB beispielsweise im Jahr 2017 300 BVB-Ultras mit einem Stadionverbot belegt, nachdem es im Jahr zuvor zu Zusammenstößen zwischen Ultra-Gruppierungen der beiden Vereine gekommen war.