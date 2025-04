Franca Lehfeldt (35) kehrt aus der Babypause zurück. Wie die Ehefrau des ehemaligen Finanzministers Christian Lindner (46) auf Instagram ankündigt, wird sie bereits am 5. Mai beim Online Marketing Rockstars Festival (OMR) in Hamburg auf der Bühne stehen.

In ihrer Instagram-Story teilt die Journalistin und Unternehmerin mit, dass sie beim OMR an einem Panel zum Thema "Wie Social Media die Medienbranche verändert - digitale Disruption und neue Kommunikationswege" teilnehmen wird. "Ich würde mich freuen, wenn wir uns am 5. Mai in Hamburg sehen", lädt sie ihre Follower ein. Auch Moderatorin Lola Weippert (29) wird an dem Gespräch teilnehmen.

Kurze Babypause von vier Wochen

Lehfeldt und Lindner verkündeten am 9. April die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes in den sozialen Medien. "Wir sind überglücklich und fühlen große Dankbarkeit, dass wir jetzt eine Familie sind", schrieben die frischgebackenen Eltern zu einem schwarz-weißen Foto, das die Händchen des Babys zeigt.

Dass die 35-Jährige nach der Geburt schnell ins Berufsleben zurückkehren werde, hatte sie bereits während ihrer Schwangerschaft angekündigt. "Ab wann bist du denn im Mutterschutz? - Gar nicht", stellte sie im Januar auf Instagram klar. Als Selbstständige nicht den gesetzlichen Mutterschutzregelungen unterworfen zu sein, sei für sie "ein Segen, da ich weiter die Freiheit habe zu arbeiten, wann, wie und wie lange ich will. Die Vorstellung, nur noch vom Seitenrand zusehen zu dürfen, stelle ich mir sehr belastend vor und ich bin dankbar, einfach weitermachen zu können." Dass angestellte Frauen nach der Geburt eine Pause vom Job einlegen müssen, während Männer einfach weiterarbeiten können, empfinde Franca Lehfeldt nicht als Gleichberechtigung.

Geteilte Care-Arbeit mit Christian Lindner

Christian Lindner betonte vor der Geburt in mehreren Interviews, dass er und Franca Lehfeldt sich gleichberechtigt um ihr Kind kümmern wollen. "Wir haben uns vorgenommen, wir gehen das beide partnerschaftlich an, 50/50, jeder leistet seinen Anteil", so der Politiker im WDR-Nachrichtenpodcast "0630". Seine Ehefrau, die sich 2023 mit ihrer Consultingfirma "Lehfeldt&" selbstständig gemacht hatte, werde nach der Geburt weiter "Vollzeit arbeiten".