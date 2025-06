Am 27. März hat Machine Gun Kelly (35) die Geburt seiner Tochter mit seiner Ex-Verlobten Megan Fox (39) bekannt gegeben. Fast drei Monate später verkündet der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Colson Baker heißt, jetzt den Vornamen des kleinen Mädchens in einem weiteren Beitrag auf Instagram.

"Wartet, Leute... Ihr Name ist nicht 'Celestial Seed'"

In einem kurzen Clip klimpert er auf einer Ukulele, während seine Tochter zum Takt in einer Babywippe schaukelt. Dazu postet er die Worte: "Saga Blade Fox-Baker. Danke für das ultimative Geschenk, Megan Fox." Noch vor wenigen Wochen hatte es Verwirrung um den vermeintlichen Namen der Kleinen gegeben. Weil der Rapper in der Bekanntgabe der Geburt "Celestial Seed" (z. Dt.: "himmlische Saat") schrieb, nahmen viele an, dass es sich dabei um den Vornamen seiner Tochter handle. "Wartet, Leute... Ihr Name ist nicht 'Celestial Seed'", stellte er wenig später in einer Story auf Instagram klar.

Bei den American Music Awards im Mai konnte der Musiker die Veranstaltung nicht schnell genug wieder verlassen, weil er zu seiner Tochter wollte. Als ihn "Entertainment Tonight" fragte, wie es sich anfühle, bei einem Event zu sein, während zu Hause das Baby warte, gestand er: "Ich habe Trennungsangst." Er fügte hinzu: "Sie hat ein bisschen Fieber, also werde ich über den roten Teppich laufen, allen meinen Fans sagen, dass ich sie schätze, und dann zurückfahren und versuchen, sie mit meinen Pheromonen zu heilen."

Die Mutter des Mädchens ist "Transformers"-Star Megan Fox, die mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) zudem die drei Söhne Noah (12), Bodhi (11) und Journey (8) hat und sich bereits während der Schwangerschaft von Machine Gun Kelly trennte. Die Beziehung zu Kelly verlief in den vergangenen Jahren turbulent. Das Paar, das sich 2022 verlobt hatte, gab im November 2024 die Trennung bekannt - kurz nachdem die Schwangerschaft publik wurde.