Rund 70 Prozent verbleiben: Pete Davidsons Tattoo-Entfernung wird noch weitere zehn Jahre dauern

Pete Davidson (31) wird noch viel Zeit bei der Tattoo-Entfernung verbringen müssen. "Ich habe 2020 während Corona angefangen, und es wird noch weitere zehn Jahre dauern", verriet der Komiker im Interview mit "Variety". Grund dafür sei der Heilungsprozess, der jeweils sechs Wochen dauere. "Für jede Tätowierung braucht man zehn bis zwölf Sitzungen. Das sind 60 Wochen deines Lebens, nur um ein einziges Tattoo zu entfernen", erklärte der ehemalige "Saturday Night Live"-Star und beschrieb den Prozess als "ziemlich furchtbar".

So schmerzhaft ist die Tattoo-Entfernung

"Es ist, als würde man seinen Arm auf einen Grill legen und eine Schicht wegbrennen, und dann muss man sich um die Pflege kümmern und es richtig verheilen lassen", erklärte er. Inzwischen seien die Tattoos an seinen Armen "so gut wie weg", und sein Hals sowie seine Hände seien tattoofrei. "Aber meinen Oberkörper und meinen Rücken muss ich noch behandeln", so Davidson.

Bislang habe der US-Komiker etwa 200.000 US-Dollar ausgegeben und damit rund 30 Prozent seiner Tätowierungen entfernen lassen. Rund 200 Tattoos hatte Davidson sich in der Vergangenheit stechen lassen. Davon waren im Februar auf Fotos einer Reformation-Kampagne jedoch keine zu sehen. Auch am Oberkörper schien er keine Tattoos mehr zu haben - dafür sorgte allerdings wohl deckendes Make-up.

Tattoos erinnern Davidson an seine Vergangenheit

Dass Davidson seinen Körperschmuck weglasern lässt, hängt mit einem Lebenswandel zusammen. "Ich war früher drogenabhängig und ein trauriger Mensch, und ich fühlte mich hässlich und musste mich bedecken", offenbarte er den Grund für seine Tattoos. Für ihn seien sie eine Erinnerung an "eine traurige Person, die sehr unsicher war". Die Tattoos entfernen zu lassen, sei eine Art Neuanfang. "Wenn ich in den Spiegel schaue, möchte ich nicht daran erinnert werden, dass ich ein verdammter Drogensüchtiger war", sagte er.

Diese Zeit liegt nun hinter ihm. Seit September soll Davidson clean sein. Ende Juli hatte das "People"-Magazin berichtet, er habe sich in eine "Wellness-Einrichtung" eingewiesen. Bereits 2023 war er wegen psychischen Problemen in therapeutischer Behandlung. Von allen Tattoos möchte er sich im Rahmen der Lebensveränderung nicht verabschieden. "Zwei oder drei" wolle er behalten, erzählte Davidson in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon".