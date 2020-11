1 Auch der Rettungsdienst wurde zur Unfallstelle gerufen. Foto: dpa / Matthias Balk

An einer roten Ampel in der Hohenheimer Straße in Esslingen sind am Samstag zwei Autos kollidiert. Eine 20-jährige Frau verletzte sich dabei leicht.

Esslingen - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Hohenheimer Straße in Esslingen hat sich eine 20-jährige Frau leicht verletzt. Ein 25-Jähriger hatte gegen 17 Uhr übersehen, dass die Frau an einer roten Ampel an der Einmündung zur Mutzenreisstraße abgebremst hatte und fuhr in ihren Wagen hinein. Die 20-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.