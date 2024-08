Rund 300 Feste pro Jahr: Stadt Ludwigsburg will Veranstalter bei Planung entlasten

Stadt Ludwigsburg will Veranstalter bei Planung entlasten

1 Neben dem Marktplatzfest finden jedes Jahr rund 300 Feste in Ludwigsburg statt. Foto: Ralf Poller

Die Stadt Ludwigsburg will bei der Genehmigung von Veranstaltungen unkomplizierter werden und setzt seit diesem Jahr ein neues Programm ein. Obwohl es immer wieder Kritik gibt, scheinen die meisten Veranstalter mit dem Angebot der Stadt zufrieden.











Die Zahl der Veranstaltungen in Ludwigsburg wächst immer weiter. Mittlerweile gibt es jährlich rund 300 Feste, Konzerte, Kulturereignisse und sportliche Wettkämpfe in der Barockstadt. „Die Genehmigungen sind nicht ganz trivial“, sagte Sicherheitsbürgermeister Sebastian Mannl während einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag. Seit dem Unglück bei der Love Parade mit 21 Toten im Jahr 2010 hätten sich die Herausforderungen für Veranstalter rasch verschärft. „Gerade kleineren Veranstaltern wie Vereinen ist die Komplexität nicht einfach zu erklären“, sagte Mannl.