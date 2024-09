Rund 200 Gäste anwesend: Bundeskanzler Olaf Scholz feiert mit GZSZ-Stars in Berlin

1 Olaf Scholz lächelte für ein Bild mit Schauspielern der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in die Kamera. Foto: RTL / Annette Riedl

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich auf einem RTL-Fest mit "GZSZ"-Schauspielern ablichten lassen. Unter den Serien-Stars befand sich die jüngst zurückgekehrte Mariella Ahrens. Auch mit Promis wie Olivia Jones stand Scholz vor der Kamera.











Bundeskanzler Olaf Scholz (66) hat das sechste RTL-Sommerfest am Donnerstagabend (12. September) mit einigen "GZSZ"-Stars in Berlin genossen. Auf einem Foto der Sendergruppe posierte der SPD-Politiker breit lächelnd und Seite an Seite mit Patrick Fernandez (39) und Mariella Ahrens (55). Auch Olivia Marei (34) und Wolfgang Bahro (63) grinsten in die Kamera.