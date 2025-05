1 Sylvie Meis auf einem Event im vergangenen Jahr. Foto: ddp/Steffens

Vor mittlerweile rund 16 Jahren bekam Sylvie Meis die Diagnose Brustkrebs. Die Krankheit hat sie zu der gemacht, die sie heute ist, erzählt die Moderatorin jetzt. Sie denkt aber noch täglich an den Krebs.











Es war "wie ein Erdbeben", als Sylvie Meis (47) vor rund 16 Jahren einen Knoten in ihrer Brust fühlte. Das berichtet die niederländische Moderatorin jetzt im "Bild"-Podcast "May Way". Damals, im Jahr 2009, wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert.