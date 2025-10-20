Fake-Handelsplattformen im Visier: Deutsche Behörden haben hunderte betrügerische Webseiten gesperrt, die Anleger systematisch um Geld brachten. So sind die Täter vorgegangen sind - und daran erkennt man falsche Plattformen für Geldanlage.
Im Rahmen der groß angelegten Ermittlungsaktion "Operation Herakles" haben die Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ein riesiges, betrügerisches Netzwerk aus Fake-Handelsportalen zur vermeintlichen Geldanlage zerschlagen. Dabei wurden mehr als 1.400 Domains beschlagnahmt und deaktiviert. User sehen auf den Seiten nun Hinweise, dass es sich um Betrugsseiten handelt.