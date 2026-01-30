Rund 10 000 Zuschauer erwartet: 2500 Narren ziehen durch Gerlingen – die wichtigsten Infos zum Faschingsumzug

An diesem Wochenende werden mehr als 2500 Narren und rund 10 000 Zuschauer in Gerlingen erwartet. Für den Faschingsumzug am Sonntag werden acht Straßen gesperrt.

Mehr geht kaum: Rund 90 Gruppen werden am Sonntag in Gerlingen erwartet, rund 2500 aktive Teilnehmer werden den Faschingsumzug durch die Innenstadt mitgestalten. Das Interesse sei groß, sagt Jürgen Zeiher vom Frohen Faschingsclub Gerlingen (FFC). Nach dem Maskentanz-Spaßturnier am Freitag und dem Narrenbaumstellen am Samstag um 15 Uhr auf dem Rathausplatz ziehen die Narren am Sonntag durch die Stadt. „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“, sagt Zeiher über das Grundprinzip der Platzvergabe beim Umzug.

Der Frohe Faschingsclub organisiert traditionell den Umzug, der in seinem Jubiläumsjahr – der Verein besteht seit 55 Jahren –mit einer Veränderung im Vergleich zum Vorjahr aufwartet: Ein zweiter Sprecher wird entlang der Strecke postiert. Grundsätzlich hat der Sprecher am Urbanbrunnen seinen Platz, in diesem Jahr soll ein zweiter am Stadtmuseum das Geschehen kommentieren.

Faschingsumzug in Gerlingen startet um 13 Uhr

Auf diese Weise sollen die Menschen dazu animiert werden, entlang der gesamten Strecke den Zug mit Musik zu verfolgen. Auch Sicherheitsaspekte seien der Grund dafür gewesen, mit dem zweiten Sprecher an den Start zu gehen, was es in der Vergangenheit nur einmal gegeben habe, so Zeiher.

Der Umzug wird sich in der Meterstraße formieren, der Weg führt von 13 Uhr an über die Gerlinger Urbanstraße, die Haupt- und die Kirchstraße in Richtung Schillerstraße und von dort wieder über den Innenstadtkreisel zurück. Das Finale ist auf dem Rathausplatz. Das Foyer der Stadthalle ist aus diesem Anlass geöffnet, Getränke und Berliner werden dort schon vor Umzugsbeginn verkauft.

Die Nähe der Stadthalle zum Startpunkt trage zur Attraktivität des Umzugs bei, ist Zeiher überzeugt: Die Gruppen könnten wenige Minuten, ehe sie loslaufen ihre Startposition einnehmen, bevor sich der Zug auch für sie in Bewegung setzt.

Sperrung von mehreren Straßen in Gerlingen für den Faschingsumzug

In diesem Jahr wieder mit dabei sind viele Maskengruppen. Gleichwohl freut sich Zeiher über alle Teilnehmer. Man kenne sich: „Wir sind immer viel unterwegs“, sagt er über die Teilnahme des FFC an anderen Umzügen – so kommen die Vereine von dort im Gegenzug nach Gerlingen. Doch mehr teilnehmende Gruppen sind nicht möglich. Der Umzug müsse „innerhalb einer vernünftigen Zeit“ zu machen sein. „Das wird für die Zuschauer sonst zu strapaziös.“

Die Gerlinger Innenstadt wird – wie hier 2025 – auch am Sonntag fest in Narrenhand sein. Foto: Simon Granville

Wegen des Umzug ist von 10 bis 19 Uhr mit Einschränkungen auf der gesamten Umzugsstrecke zu rechnen. Darauf verweist die Stadtverwaltung. Gesperrt sind Hauptstraße, Schulstraße, Schillerstraße, Christophstraße, die Weilimdorfer Straße (zwischen Kirch- und Christophstraße), auch Kirchstraße, Urbanstraße und Meterstraße. Eine Umleitung ist über die Leonberger Straße ist ausgeschildert.

Entlang der Aufstellfläche und der Umzugsstrecke gilt von 7 Uhr an ein Haltverbot. Die Zu- und Ausfahrt zu und aus den Tiefgaragen Stadthalle und Schillerstraße ist während der Sperrung nicht möglich. In beiden Fahrtrichtungen können zudem die Haltestellen „Rathaus“ und „Gerlingen (Stadtbahnendhaltestelle)“ der Linie 635 in der Zeit nicht bedient werden. Es werden Ersatzhaltestellen in der Ditzinger Straße und der Leonberger Straße eingerichtet.