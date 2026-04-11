Rumoren beim Böblinger Roten Kreuz: Helfer setzen selbst Notrufe ab

In der Geschäftsstelle des Roten Kreuzes im Kreis Böblingen knirscht es: Die hohe Fluktuation und Gerichtsverfahren überschatten die wichtige soziale Arbeit am Menschen.
Groß und unverrückbar steht das Rote Kreuz als Symbol vor der Geschäftsstelle des Kreisverbands in der Umberto-Nobile-Straße auf dem Flugfeld in Böblingen. Die Werte, die sich die weltumspannende Hilfsorganisation auf die Fahne geschrieben hat, sind so universell wie begrüßenswert: Menschlichkeit steht dabei ganz oben, Unparteilichkeit und Neutralität direkt darunter. Offenbar ist es mit der Menschlichkeit nach innen auf der Geschäftsstelle aber nicht allzu weit her, wenn man die Schilderungen von mehreren hauptamtlichen DRK-Mitarbeitern glaubt.