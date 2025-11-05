Rumoren bei AfD Stuttgart: AfD-Vize tritt kurz nach Wahl wieder zurück

Der Chef der Rathaus-AfD, Michael Mayer, ist als erster Vizesprecher des Kreisverbands rasch wieder zurückgetreten. Aber warum? Er selbst und die Partei schweigen zu den Gründen.
Wenige Monate vor der Landtagswahl rumort es in dem für die AfD wichtigen Kreisverband Stuttgart. Der gerade erst gewählte erste stellvertretende Sprecher, der Gemeinderats-Fraktionschef Michael Mayer, ist aus dem Amt schon wieder ausgeschieden. Auf der Webseite der Kreispartei wurde Mayer kurzfristig aus der Liste der zuvor zwölf Vorstandsmitglieder gestrichen. Zu den Gründen und Umständen gab der AfD-Kreisvorsitzende Andreas Mürter ebenso wenig Auskunft wie der AfD-Landesverband. Mayer selbst teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, er sei von dem Amt zurückgetreten. „Zu den Gründen oder Zusammenhängen meines Rücktritts möchte ich mich nicht äußern“, fügte er hinzu.