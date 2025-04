Rummel in Stuttgart: Arbeiten auf dem Frühlingsfest: Diese Jobs sind noch verfügbar

1 Auch Kellnerinnen und Kellner in den Festzelten werden gesucht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ob in den Festzelten oder an den Fahrgeschäften: Auch in diesem Jahr werden auf dem Stuttgarter Frühlingsfest wieder zahlreiche Helferinnen und Helfer benötigt. Wo gibt es noch freie Stellen?











Bald ist es wieder so weit: Das Stuttgarter Frühlingsfest geht ab Samstag, 19. April, in die 85. Runde. Damit alles rund läuft, benötigt es zahlreiche helfende Hände. Auch dieses Jahr werden deshalb wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für verschiedene Tätigkeiten gesucht. Sowohl in den Festzelten und an den Fahrgeschäften als auch beim Auf- und Abbau gibt es zahlreiche Stellen, die noch zu besetzen sind.