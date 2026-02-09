Rulantica im Europapark: Kind aus Erlebnisbad gelockt und missbraucht? Prozess beginnt

Nur in Badesachen verschwindet ein Mädchen aus einem Erlebnisbad, die Polizei wird alarmiert. Nun beginnt der Prozess gegen den Mann, der das Kind missbraucht haben soll.
Vor einem halben Jahr verschwindet ein kleines Mädchen aus dem ErlebnisbadRulantica im badischen Rust. Erst Stunden später wird das hilflose Kind gefunden – nur mit Bikini und Badeschlappen bekleidet und mehrere Kilometer entfernt vom Freizeitbad am Europa-Park. Ein Mann soll die Sechsjährige aus dem Bad heraus in einen Wald gelockt und dort sexuell missbraucht haben.