Rust - Zwei Tage noch, am 28. November um 11 Uhr, soll mit Beginn der Wintersaison die neue Wasserwelt Rulantica des Europa-Parks in Rust (Ortenaukreis) offiziell an den Bauherrn, die Inhaberfamilie des Europaparks, übergeben werden. Die Parkmitarbeiter, die Bauarbeiter und die Einwohner von Rust und Ringsheim haben die Rutschen, Röhren und Becken vorab kostenlos getestet. Auch Roland Mack, der unlängst 70 Jahre alt gewordene Mitgründer des Europa-Parks und dessen Patron, hat sich nicht gescheut, sämtliche Wasserrutschen zu testen – und teilweise nach langem freiem Fall mit Schwung im Wasserbecken zu landen. „Ich würd’s wieder tun“, sagte der viel dekorierte „Herr der Achterbahnen“ mit Begeisterung.