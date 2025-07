Ruhr-Universität Bochum: Katzenvideos für die Forschung gesucht

1 Katzenvideos für die Forschung gesucht Foto: Silas Stein/dpa/Silas Stein

Die Ruhr-Universität Bochum sucht Katzenvideos für ein Forschungsprojekt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Hochschule wollen die Körpersprache von Katzen besser verstehen, erklärte die Ruhr-Uni am Montag in Bochum. „Da wir Katzen nur schwer zu uns an die Universitäten einladen können, benötigen wir hierbei Ihre Hilfe“, heißt es in dem Aufruf zu dem Projekt mit Bürgerbeteiligung. Katzenbesitzerinnen und -besitzer sind aufgerufen, kurze Videos der Tiere in bestimmten Situationen aufzunehmen und einen Fragebogen über ihre Katze und die Beziehung zu dem Tier auszufüllen.