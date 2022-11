1 Der Alkoholtest auf dem Revier ergaben einen Wert von 1,6 Promille. Foto: dpa//Arno Burgi

Ein Anwohner hatte die Polizei wegen einer nächtlichen Ruhestörung gerufen. Die Beamten trafen vor Ort einen 24-Jährigen an, der äußerst streitlustig war.















Link kopiert

Übermäßiger Alkoholkonsum kann durchaus unangenehme Folgen haben: Im Falle eines 24-Jährigen etwa, dass die Polizei seit Sonntag wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt. Nachdem ein Anwohner gegen 1.30 Uhr in der Aiperturmstraße eine Ruhestörung gemeldet hatte, traf die Polizei besagten jungen Mann und seinen Begleiter an. Beiden waren gerade zu Fuß in Richtung des Besigheimer Marktplatzes unterwegs.

Die Polizisten bringen den Mann zu Boden

Nachdem die Beamten das Duo auf die Ruhestörung angesprochen hatte, grölte der 24-Jährige lauthals herum. Außerdem fing er sofort an, die Polizisten zu beleidigen. Einen Ausweis wollte der Mann auch nicht vorzeigen, weshalb die Streife entschied, ihn mit auf das Polizeirevier zu nehmen. Gegen dieses Vorhaben wehrte sich der Mann aber so vehement, sodass die Polizisten ihn zu Boden bringen und Handschellen anlegen mussten. Auch währenddessen hagelte es weiter Beleidigungen. Erst auf dem Revier in Bietigheim-Bissingen beruhigte sich der Mann allmählich. Ein Alkoholtest ergab schließlich einen Wert von gut 1,6 Promille. Der 24-Jährige musste den Rest der Nacht in Gewahrsam verbringen.