Ruhestand: Zahl dienstunfähiger Beamter in Baden-Württemberg steigt an

Nicht selten gehen Beamten wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand. Im Südwesten ist ihre Zahl gestiegen. Bald wird auch über den Antrag von Baden-Badens Rathauschef entschieden.
In Baden-Württemberg steigt die Zahl von Beamtinnen und Beamten, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt werden. Nach jüngsten Zahlen des Statistischen Landesamtes gingen im Jahr 2023 rund 6.485 Menschen aus dieser Personengruppe in den Ruhestand, 895 davon wegen Dienstunfähigkeit. Im Jahr davor waren es 880 bei 6.455 insgesamt in den Ruhestand gehenden Beamten. Im Jahr 2021 betrug ihre Anzahl 810; insgesamt waren in jenem Jahr 6.845 Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand gegangen.