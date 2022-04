1 Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer sagt von sich, dass er in Überzeugung und Taten „ohnehin grün“ bleibt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der Tübinger Oberbürgermeister lässt seine Parteimitgliedschaft bei den Grünen ruhen. Die Grünen-Vorsitzenden sehen das als Sanktion für Palmers Verhalten – der aber will das so nicht stehen lassen.















Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer lässt seine Mitgliedschaft bei den Grünen bis Ende des Jahres 2023 ruhen. Damit haben der Landesverband der Partei und Palmer selbst am Sonntag einem Kompromissvorschlag des Landesschiedsgerichts im Parteiordnungsverfahren zugestimmt. „Den Streit auf diese Weise zu beenden, scheint mir sinnvoll“ schreibt der Tübinger Oberbürgermeister am Sonntag als Reaktion auf seiner Facebook-Seite. Der Vergleichsvorschlag sichere nun, dass er auch weiterhin Mitglied der Grünen sei. „In Überzeugung und Taten bleibe ich ohnehin grün“, so Palmer.

Für den Politiker bedeutet das Ruhen der Mitgliedschaft zum Beispiel, dass er nicht für Parteiämter kandidieren kann und bei Versammlungen nicht abstimmen darf. „Die Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters ist davon unberührt“, schreibt Palmer bei Facebook. In Tübingen steht im Herbst die Wahl des Oberbürgermeisters an, zu der Palmer als unabhängiger Kandidat antritt. Sollte er wiedergewählt werden, so Palmer, wäre er ab dem 1.1.2024 wieder einer der wenigen grünen Oberbürgermeister im Ländle.

2023 sollen Palmer und die Partei Gespräche über die Zukunft aufnehmen

Hintergrund des Parteiordnungsverfahrens waren verschiedene Verstöße Palmers gegen „Grundsätze und Ordnung der Partei“ – so heißt es in dem Vorschlag. Es ging beispielsweise um rassistische Äußerungen des 49-Jährigen über den Fußballspieler Dennis Aogo. Die Grünen hatten deshalb Anfang Mai 2021 bei einem Landesparteitag beschlossen, ein Ausschlussverfahren gegen den wegen seiner Provokationen umstrittenen Tübinger Rathauschef einzuleiten. Im November hatte der Landesvorstand der Grünen dann den Parteiausschluss beantragt. Schon damals war von einem möglichen Kompromiss die Rede.

Am Samstag schlug nun das Landesschiedsgericht die zeitlich befristete Lösung vor. Palmer und die Grünen sollen demnach im Jahr 2023 Gespräche darüber aufnehmen, wie der Politiker „zukünftig kontroverse innerparteiliche Meinungen äußern könnte unter Beachtung der Grundsätze und Ordnung der Partei“.

Die Grünen wollen sich nun wieder anderen Debatten widmen

Palmers Anwalt Rezzo Schlauch hatte nach der Anhörung am Samstag gesagt, dass das Schiedsgericht die Verhandlung sehr gut und mit hoher Sachkompetenz geführt habe: „Man kann es sich eigentlich nicht besser, nicht professioneller, nicht seriöser wünschen.“ Palmer zitiert in seiner Reaktion bei Facebook am Sonntag darüber hinaus auch den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann: Dieser habe vor einigen Wochen gesagt, er sehe nicht, wer bei diesem Ausschlussverfahren etwas gewinnen solle. „Das sehe ich auch so“, schreibt Palmer. Das Wesen eines Vergleichs sei es, dass man sich nicht in vollem Umfang durchsetze.

Die Landesvorsitzenden der Grünen – Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller – haben nach der Annahme des Vergleichsvorschlags durch den Landesvorstand der Grünen erleichtert reagiert. „Das Landesschiedsgericht hat mit seinem Vergleichsvorschlag einen Weg aufgezeigt, der es uns als Partei ermöglicht, diese aufreibende Debatte hinter uns zu lassen und den Fokus wieder voll und ganz auf die inhaltliche Arbeit zu richten“, schreiben sie in einer Mitteilung. Die zurückliegenden Debatten über die Äußerungen von Palmer hätten regelmäßig politische Kräfte der Partei gebunden und wichtige inhaltliche Diskussionen überlagert.

Das letzte Wort in dem Konflikt scheint noch nicht gefallen

Doch ganz ohne Spitze bleibt die Reaktion der beiden Parteivorsitzenden nicht: Mit dem Ergebnis werde das Verhalten von Boris Palmer sanktioniert, so schreiben sie es. Und weiter: Mit der Einigung auf das Vergleichsangebot habe Boris Palmer anerkannt, dass er gegen die Grundsätze und die Ordnung der Partei verstoßen habe, so Schwelling und Haggenmüller. Das sei ein wichtiges Zeichen: „Denn nun ist klar: Boris Palmer hat die Grenzen dessen überschritten, was wir als Partei aushalten müssen.“

Das wiederum wollen Boris Palmer und sein Anwalt so nicht stehen lassen – denn prompt widerspricht Rezzo Schlauch dieser Darstellung, wie Palmer bei Facebook in einem weiteren Post verkündet. „Die Behauptung, der Vergleich sanktioniere das Verhalten meines Mandanten, ist irreführend“, so Schlauch. Für die Beilegung eines Streits sei ein Entgegenkommen beider Seiten erforderlich.

Sein Mandant stimme zu, seine Mitgliedsrechte ruhen zu lassen, so zitiert Palmer selbst seinen Anwalt bei Facebook. „Er wird also nicht bestraft, sondern trägt seinen Teil dazu bei, den Konflikt zu befrieden.“ Der Landesvorstand müsse umgekehrt hinnehmen, dass das Ansinnen, Palmer aus der Partei zu entfernen, gescheitert sei.