Val Kilmer (1959-2025) ist im Alter von 65 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Kollegen und viele seiner Co-Stars haben sich von dem Schauspieler in den sozialen Medien oder in medialen Statements verabschiedet und seine Karriere gewürdigt, allen voran einige "Top Gun"-Darsteller aus beiden Filmen.

"Goose"-Darsteller Anthony Edwards verabschiedet sich von Val Kilmer

Anthony Edwards (62), der im Original-Film "Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel" aus dem Jahr 1986 die Rolle des Lt. Nick "Goose" Bradshaw verkörperte, erklärte dem US-Magazin "People": "Val Kilmer hat in seinem Leben als Künstler ein Werk geschaffen, das so viele Menschen in so vielen Medien berührt hat. Ich hoffe, dass er in Frieden ruht." Kilmer verkörperte neben Edwards den Kampfpiloten "Iceman", der als Gegenspieler von Hauptdarsteller Tom Cruise (62) alias Pete "Maverick" Mitchell eine gute Figur machte. Für die Fortsetzung "Top Gun: Maverick" (2022) kehrte Kilmer nochmal auf die große Leinwand und in seine berühmte Rolle als "Iceman" zurück.

Aus dem zweiten "Top Gun"-Film meldeten sich ebenfalls Schauspieler zu Val Kilmers Tod zu Wort. Jennifer Connelly (54) schrieb in einer Instagram-Story: "Ruhe in Frieden, unser Iceman für immer." Dazu teilte sie das Bild des Schauspielers, das die offizielle Instagram-Seite von "Top Gun" zuvor veröffentlicht und kommentiert hatte: "In Erinnerung an Val Kilmer, dessen unvergängliche Spuren im Kino Genres und Generationen überspannen. RIP Iceman."

Danny Ramirez (32), der ebenfalls in "Top Gun: Maverick" zu sehen war, schrieb in einer Instagram-Story zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Kilmer, dass der Schauspieler während der gemeinsamen Zeit am Set "nichts als freundlich, fröhlich und verspielt" gewesen sei. "Ich fühlte mich gesegnet, im selben Raum gewesen zu sein. Ein brillanter und großzügiger Künstler und einer der coolsten. Ruhe in Frieden, Val."