1 Philip Gleitze und die deutsche Nationalmannschaft haben derzeit einen schweren Stand bei der Rugby-EM. (Archivbild) Foto: IMAGO/Kessler-Sportfotografie/IMAGO/Jürgen Kessler

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft verliert auch ihr zweites Spiel bei der EM klar. Der Traum von der erstmaligen WM-Teilnahme droht zu platzen.











Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel bei der Europameisterschaft klar verloren. Die Mannschaft von Trainer Mark Kuhlmann musste sich am Sonntag in Portugal mit 14:56 (0:35) geschlagen geben, die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Australien ist damit nicht mehr möglich.