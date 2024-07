1 Antoine Dupont ist nicht zu stoppen, holt mit dem französischen Rugby-Nationalteam Olympia-Gold und wird vom Staatspräsidenten Emmanuel Macron beglückwünscht. Foto: IMAGO/UPI Photo/IMAGO/HUGO PHILPOTT

Bei Olympischen Spielen gibt es ja bestimmte Regeln. Zum Beispiel: Wenn die Nationalhymne ertönt, ist der Wettbewerb sicher beendet, sind die Medaillen vergeben, wird der Sieger oder die Siegerin geehrt. So ist das normalerweise. Aber: Was ist schon normal, wenn es um Rugby geht – in Frankreich?