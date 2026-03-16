Ruf nach neuen Regeln wird lauter: Social-Media-Bremse für Kinder rückt näher

Für Millionen gehört Social Media zum Alltag - aber Dauerscrollen, Hass und Pornografie bergen Gefahren, vor allem für Kinder und Jugendliche. Der Ruf nach neuen Regeln wird lauter.
Eine staatliche Social-Media-Bremse für Kinder und Jugendliche rückt näher. Familienministerin Karin Prien erwartet schon für die nächsten Monate neue EU-Vorschriften für die großen Tech-Konzerne zur Durchsetzung von Altersgrenzen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sollte es in Brüssel nicht schnell genug gehen, behält sich die CDU-Politikerin eigene Maßnahmen in Deutschland vor.