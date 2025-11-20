Ruf als „Mieter-Verräter“: Warum Nils Schmid im SPD-Wahlkampf stört

1 Von der Landes- in die Bundespolitik: Nils Schmid Foto: Jonathan Penschek/dpa

Mit „bezahlbarem Wohnen“ will die Partei bei der Landtagswahl punkten. Doch ihr Ex-Landeschef gilt als „Mieter-Verräter“ – wegen eines Immobiliendeals vor etlichen Jahren.











Zu den Themen, mit denen die SPD im Landtagswahlkampf punkten will, gehört bezahlbares Wohnen. Viel zu teuer sei das im Südwesten und daher „sozialer Sprengstoff“, beklagt ihr Spitzenkandidat Andreas Stoch. Aber wie glaubwürdig sind die Genossen auf dem Feld, das auch die Linkspartei beackert? Beim Stuttgarter Mieterverein klangen da jüngst massive Zweifel an. Im Kampf gegen seine Abwahl sah sich der Dauerchef Rolf Gaßmann (SPD) dem Vorwurf ausgesetzt, es mangele ihm an Distanz zum „Mieter-Verräter“ Nils Schmid, Stochs Vorvorgänger. Das böse Wort ließ Gaßmann unwidersprochen und betonte eilends, er habe Schmid nie mehr eingeladen. Die Kritik sei daher „falsch und gemein“.