Rüstungsunternehmen am Bodensee: Diehl-Defence will bis zu 2.000 neue Jobs schaffen

Diehl-Defence plant wegen hoher Nachfrage bis zu 2.000 neue Arbeitsplätze. Wo die Jobs entstehen, ist noch offen.
Das Rüstungsunternehmen Diehl-Defence plant bis zu 2.000 zusätzliche Arbeitsplätze bis zum Jahr 2030. Hintergrund ist die starke Nachfrage nach Rüstungsgütern infolgedessen die Produktion weiter hochgefahren wird, wie ein Sprecher der Tochter des Mischkonzerns Diehl mitteilte. Das Unternehmen mit Sitz in Überlingen am Bodensee verzeichnet ein starkes Interesse an seinen Luftabwehrsystemen. Zuerst hatte der „Südkurier“ darüber berichtet.