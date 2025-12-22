Scharfer Schuss unter Laborbedingungen: Auf einem Sprengplatz haben Rüstungsunternehmen die Wirkung einer Kamikazedrohne gegen gepanzerte Ziele ausprobiert.
Schrobenhausen - Ein heftige Detonation und tief durchlöcherte Platten aus Panzerstahl: Die deutschen Rüstungsunternehmen TDW und Stark Defence haben auf einem Sprengplatz in Bayern Gefechtsköpfe für die Kamikazedrohne Virtus getestet. Der als erfolgreich bezeichnete Industrietest soll die Grundlage dafür legen, um die Bundeswehr zügig mit der Drohnenwaffe ausstatten zu können, teilten die Unternehmen nach dem Test mit.