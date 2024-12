Rüstungskooperation: Pistorius in Norwegen: Grundstein für U-Boot-Zentrum

1 U-Boot der Klasse U212A Foto: picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa

Norwegen und Deutschland bauen die Kooperation beim Bau und dem Betrieb von U-Booten aus. Erklärtes Ziel: eine höhere Einsatzbereitschaft und geringere Kosten.











Link kopiert



Bergen - Mit einem Besuch in Norwegen will Verteidigungsminister Boris Pistorius die Zusammenarbeit für eine Stärkung der U-Boot-Flotten beider Staaten ausbauen. Der SPD-Politiker landete in Bergen an der Südwestküste des Nato-Partners, wo er mit seinem norwegischen Amtskollegen Bjørn Arild Gram an der Grundsteinlegung für ein deutsch-norwegisches Instandsetzungszentrum teilnehmen wollte.