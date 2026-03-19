Rüstungsindustrie: KNDS will an die Börse – Zukunftspanzer hin oder her

Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS will den europäischen Panzer der Zukunft entwickeln. Das Projekt ist in weiter Ferne, doch an die Börse will KNDS in jedem Fall.
Bonn - Ungeachtet der Verzögerungen beim geplanten deutsch-französischen Kampfpanzer MGCS plant der Rüstungskonzern KNDS für dieses Jahr seinen Börsengang. "Die Vorbereitungen laufen planmäßig und der IPO (initial public offering) ist für 2026 vorgesehen", sagte Konzernchef Jean-Paul Alary in München. Ein Datum nannte der Manager nicht. Die Vorbereitung des Börsengangs läuft nach Alarys Worten unabhängig vom MGCS-Großprojekt. "Es gibt keine Verbindung."